В Севастополе отметили День работников скорой помощи

28 апреля в России отмечают День работника скорой помощи. Этот праздник лишь недавно обрёл всеобщее признание и официальный статус – его утвердили в прошлом, пандемийном году, когда работники неотложки выезжали на вызовы как минимум в два раза чаще.

ТАТЬЯНА СТУЛЬБА, главный врач севастопольского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф: «Максимальная нагрузка отмечалась в декабре месяце, когда вместо привычных 380-450 вызовов в сутки мы выполняли от 600 вызовов. Именно этот период показал, насколько коллектив скорой помощи профессионален, насколько он сплочён, насколько он готов к любым трудностям».

В Севастополе в тяжёлом 2020 году сотрудники скорой выдерживали беспрецедентную нагрузку. В сутки на линию выходило до 37 бригад, а количество вызовов доходило до 35 на одну бригаду.

ЮСУП ИСАДУЛЛАЕВ, фельдшер севастопольского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф: «Да, нагрузка возросла очень сильно. Большое количество пациентов, тяжёлых пациентов, и работали мы действительно круглосуточно. За 24 часа, возможно, 40 минут, час было свободного времени, просто круглые сутки».

Работников скорой помощи с профессиональным праздником поздравили депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Белик и заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин.

30 марта скорая медицинская помощь Севастополя отметила 116-й день рождения.