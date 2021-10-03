В Севастополе отпраздновали 175 лет со дня основания Михайловской батареи

Михайловская казематированная береговая батарея отметила 175-й юбилей. В честь знаменательной даты в музейном комплексе подготовили большую программу. Для гостей прошёл праздничный концерт, во время которого выступили творческие коллективы нашего города. На площадке у музея работали разнообразные мастер-классы и выставки, внутри на суд горожан были представлены новые экспозиции.

Многолетняя история Михайловской батареи неразрывно связана с историей легендарного Севастополя. Знаменитое фортификационное сооружение вместе с городом-героем пережило две Обороны, освобождение Севастополя и Великую победу. В честь 175-летнего юбилея на территории музейного комплекса прошли праздничные мероприятия. Построенная в далёком 1846 году казематированная батарея стала неотъемлемой частью города русских моряков, впитав в себя все подвиги и славу легендарных защитников севастопольских бастионов.

ИРИНА РОМАНЕЦ, директор Департамента культуры Правительства Севастополя: «Это невозможно забыть никогда. И я уверена, что память об этих событиях будет храниться в сердцах наших потомков ещё многие сотни лет».

В день 175-летия посетителей музея ждали мастер-классы, праздничный концерт, новые выставки, а также реконструкция сражения за освобождение Севастополя в 1944 году. Сотрудники и руководство музея тщательно готовилось к торжественной дате.

ЭДУАРД КРАЙНОВ, директор Военно-исторического музея фортификационных сооружений: «175 лет – это очень большая наверное дата и для Севастополя, и для нашего музея. Мы к этой дате готовились не один день, и не один месяц. Начали готовится более-менее по нормальному с прошлого года».

Особый интерес у гостей батареи вызвала локация с изготовлением настоящих оловянных солдатиков.

«Изготавливаем оловянных солдатиков. Вот в данный момент уже только что произошла заливка, через 5 минут получается вот такая фигура. Можно посмотреть. Сейчас будем его обрабатывать. Верхняя часть называется литник, надо будет удалить её с помощью кусачек. То есть берём правой рукой и вот так вот. Держу, лучше двумя руками. Так, хорошо. И сейчас на этом месте заусеница остаётся. Берём вот такой надфиль по тоньше и начинаем вот так вот подпиливать, чтобы полностью её удалить. Весь процесс занимает примерно 12 минут».

Гости Михайловской батареи – и севастопольцы, и приехавшие в город туристы – остались довольны праздником.

«Отличный праздник. Нам всё очень понравилось, и реконструкция боя, и автомобили – всё чудесно. Желаем дальнейшего процветания Михайловской батарее». «Второй раз в Севастополе. Понравился праздник, первый раз присутствовал на таком празднике. Понравилось, всё очень хорошо. Спасибо за праздник». «Это грандиозное событие, большой юбилей. Мы поздравляем не только жителей Севастополя, но ещё и жителей всего полуострова Крым, и, собственно, жителей всей России. Потому что за каждой историей, которая сегодня здесь была озвучена в творческом плане и лицами административными – это история страны на протяжении многих тысячелетий. Это история героизма, история подвига. Во имя того, чтобы мы сейчас в XXIвеке наблюдали голубое небо, мирное море. И собственно, чтобы наши дети росли в счастливой, большой стране».

Во время торжественной части провели интересную церемонию: на хранение в музей заложили капсулу памяти с письмом, в котором свои мысли для потомков оставили первые лица города и рядовые севастопольцы. Вскроют послание спустя четверть века – на праздновании 200-летия знаменитой Михайловской батареи.

Николай Кузнецов, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»