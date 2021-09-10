В Севастополе пациент с онкологией столкнулся с отсутствием обезболивающих

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В Севастополе пациент с онкологическим заболеванием столкнулся с отсутствием сильных обезболивающих препаратов. Руководитель благотворительного фонда «Сердце Севастополя» Анастасия Макеева рассказала новостному порталу ForPost, как дважды не смогла получить по рецепту препараты для пациента с четвертой стадией онкологии.

Первый раз проблема всплыла, когда доктор выписал рецепт на «Трамадол». Лекарства не было в севастопольских аптеках ни бесплатно (по льготному рецепту), ни за деньги.

Когда врач назначил препарат «Прегабалин», выяснилось, что его нет в двух аптеках, где выдают льготные лекарства – на проспекте Октябрьской революции и на улице Супруна. Там сообщили, что в льготном доступе препарат закончился и его можно только купить. Так и сделала Анастасия Макеева.

«А что делать людям, у которых нет денег на покупку лекарств от боли? Мучиться страшно и молиться, чтобы в аптеку завезли скорее обезболивающие?», – резонно спрашивает она.

В Севздраве подтвердили: некоторое время в городе действительно не было «Прегабалина», но сейчас лекарство закупают и уже на следующей неделе оно поступит в аптеки города. В департаменте сообщили, что сейчас процесс поставок лекарств в Севастополе максимально скорректирован и налажен, но все же иногда задержки случаются. Чаще всего это связано с тем, что поставщики не участвуют в аукционе или препарат отсутствует.

«Препарата может не быть на рынке, он может проходить перерегистрацию – то есть причин может быть масса. Но мы за всем следим и все контролируем», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Также в Департаменте здравоохранения напомнили: в аптечную сеть онкодиспансера входит пять аптек, где можно получить льготные лекарства. Уточнить наличие тех или иных лекарств можно по телефону. При необходимости можно попросить, чтобы нужное лекарство «перекинули» из одного пункта в другой, который удобнее пациенту.

Аптека № 1, пр. Октябрьской революции, д. 33: тел. 42-18-48, режим работы с 8-00 до 20-00, суббота с 10-00 до 18-00;

Аптека № 2, ул. Силаева, д. 3: тел. 99-95-31, режим работы с 8-00 до 20-00, суббота с 10-00 до 16-00;

Аптека № 3, пл. Восставших, д. 1: 99-95-30, режим работы с 8-00 до 20-00, суббота с 10-00- до 16-00.

Аптека № 5 на ул. Умрихина, д.16 (Инкерман): 72-22-14, режим работы с 8-00 до 20-00, суббота с 10-00 до 18-00;

Аптека № 6 на ул. Мира, д.5. (Балаклавский район), режим работы с 8-00 до 20-00, суббота с 10-00 до 18-00.

Также в аптечной сети работает информационный отдел для консультирования по наличию лекарственных препаратов, оповещению при их поступлении. Уточнить информацию можно с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по номерам 42-19-53, 42-18-48.

Отметим: позже в комментариях под постом в соцсети Анастасия Макеева уточнила, что в социальной аптеке на проспекте Октябрьской революции «Прегабалин» уже появился и завтра будет доступен к выдаче.