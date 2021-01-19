В Севастополе пациентку с COVID-19 возмутила грязь в палате и тараканы

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Пациентку первой городской больницы Севастополя, которую госпитализировали с COVID-19, возмутили грязь в палате и тараканы. Об этом пишет новостной портал ForPost с пометкой, что Департамент здравоохранения уже устранил нарушения.

На плохие условия в инфекционном отделении пожаловалась в соцсети Яна Карлина – она опубликовала фотографии, на которых виден таракан, крошки и грязные салфетки. В записи она отметила и другие проблемы: отсутствие питьевой воды, душа, возможностей для личной гигиены.

В Севздраве оперативно отреагировали на претензии пациентки. По их данным, работами по дератизации и дезинсекции в помещениях больницы ежемесячно занимается частная компания. Последний раз их проводили в декабре, и в дальнейшем этот аспект возьмут на дополнительный контроль.

В Департаменте предоставили фото, которое подтверждает ликвидацию нарушений силами персонала первой горбольницы, и заверили: санитарно-гигиенический режим соблюдается.

Также в Севздраве подчеркнули, что пациенты пьют кипяченую воду, а на первом этаже в буфетной есть электроплита.

Проблему отсутствия горячего водоснабжения тоже решают – сейчас в отделении силами персонала устанавливаются электрические водонагреватели. Планируется, что к февралю необходимое количество бойлеров полноценно установят.