В Севастополе пенсионер скончался от COVID-19

В Севастополе скончался от COVID-19 один человек за минувшие сутки, передает пресс-служба правительства города.

COVID-19 обнаружен у 13 человек в Крыму за минувшие сутки В сообщении уточнили, что в этот же период был выявлен новый случай заражения COVID-19. Пациенткой оказалась супруга ранее заболевшего севастопольца.

«Скончался 76-летний житель Севастополя. Причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней пневмонией, сердечно-легочной недостаточностью и отеком легких», – уточнили в сообщении.