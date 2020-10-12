В Севастополе переполнены больницы пациентами с COVID-19 — власти

Вице-губернатор Севастополя Александра Кулагина сообщила, что в городе переполнены больницы, оборудованные для пациентов с COVID-19, передают «РИА Новости (Крым)».

В Крыму за сутки скончались два пациента с COVID-19 Она уточнила, что на данный момент больными заняты 623 койки, хотя всего развернуто было 610 мест в двух госпиталях.

«Придется плановую помощь, которую мы недавно запустили в больнице №9, перевести в больницу №1. И там (в больнице №9 – прим. ред.) 60 коек разворачивать для средне-тяжелых и тяжелых пациентов», — сообщила вице-губернатор.