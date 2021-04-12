В Севастополе первоклассник попал под машину

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Первоклассник попал под машину на Столетовском проспекте. ЧП случилось в субботу, 10 апреля, пишет новостной портал ForPost.

Ребёнка госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. Видео инцидента попало в городские социальные сети.

В пресс-службе Управления МВД по Севастополю сообщили: 30-летний водитель автомобиля «Волга» совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть ребенка, которого не было видно из-за припаркованных транспортных средств. Со слов матери, мальчик находился на улице, и она знала его примерное местонахождение, но как её сын оказался на проезжей части, объяснить не смогла.