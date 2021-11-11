В Севастополе пьяный молодой человек угнал машину

Правоохранители задержали молодого человека в Севастополе, который в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль, передает пресс-служба крымского управления Росгвардии.

В ведомстве уточнили, что сотрудники обнаружили припаркованную машину на мысе Фиолент. Она была похожа на ранее заявленную в розыск. В машине находились двое молодых парней, которые при виде правоохранителей попытались скрыться.

«Одного из подозреваемых, 2003 года рождения, удалось задержать. Он доставлен в отдел полиции, проводится проверка», — отметили в ведомстве.