В Севастополе пьяный мужчина пытался выйти из маршрутки через окно

В Севастополе мужчина 55 лет в состоянии алкогольного опьянения мешал водителю городского маршрутного такси и пытался покинуть ТС через окно, передает пресс-служба Росгвардии.

В Алупке погиб один человек в ДТП с участием рейсового автобуса Во время поездки на городском автобусе, который направлялся в Инкерман, пассажир начал вести себя неадекватно, снял футболку и пытался высунуться в окно, а затем потребовал от водителя немедленно остановить автобус. Работник транспорта ответил отказом.

«Мужчина попытался отобрать управление автобусом, однако это у него не получилось — водитель применил экстренное торможение, заблокировал двери и нажал на тревожную кнопку. Неадекватный пассажир попытался покинуть автобус через форточку, но окно не выдержало его веса и разбилось», — рассказали в ведомстве.