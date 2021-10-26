В Севастополе пьяный водитель без прав пытался скрыться от полицейских

Правоохранители Севастополя задержали пьяного водителя, который без прав, но с наркотиками в авто нарушил правила ПДД, передает пресс-служба севастопольского главка МВД.

В Симферополе пьяный водитель, уходя от погони, совершил ДТП В сообщении уточнили, что 46-летний водитель авто ВАЗ-2107 при появлении полиции изменил траекторию и попытался скрыться во дворах. Правоохранители начали погоню и задержали лихача довольно быстро.

«Местный житель имел явные признаки опьянения и накануне по решению суда был лишен права управления за пьяную езду. Но, как оказалось, это был не весь список правонарушений – во время осмотра его машины между сидениями сотрудники ДПС обнаружили полимерный пакетик с белым порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик метадон», — рассказали в МВД.