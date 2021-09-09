В Севастополе пьяный водитель избил полицейского

В Севастополе 58-летнего мужчину оштрафовали за применение насилия в отношении сотрудника полиции, передает пресс-служба прокуратуры города.

В Симферополе пьяный водитель, уходя от погони, совершил ДТП Согласно данным ведомства, инцидент произошел в апреле этого года. Сотрудник ГИБДД доставил мужчину, задержанного по подозрению в управлении авто в нетрезвом виде, для прохождения медосвидетельствования в Севастопольскую психиатрическую больницу. Тот отказался проходить процедуру и применил силу.

«Находясь в нетрезвом состоянии возле кабинета медицинских освидетельствований и не желая быть привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, он нанес удары доставившему его туда сотруднику ГИБДД», — рассказали в прокуратуре.