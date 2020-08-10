В Севастополе пять человек заразились COVID-19 за минувшие сутки

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Севастополе зарегистрировано пять новых случаев COVID-19 за минувшие сутки, передает пресс-служба правительства города.

В Крыму зафиксировано рекордное число заразившихся COVID-19 за сутки «Двое из заболевших – пенсионеры, трое – люди среднего возраста. Одна из пациенток заболела после поездки на отдых в пгт Мирный; еще одна контактировала с заболевшим ранее человеком; в остальных случаях источники заражения устанавливаются», — рассказали в правительстве.

С начала года в Севастополе 386 человек заразились COVID-19.