В Севастополе планируют обрушить берега ради безопасности

Севприроднадзор выступил с инициативой обеспечить безопасность местных жителей и гостей города на обвалоопасных участках прибрежной зоны Чёрного моря. О подобном предложении, высказанном на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, рассказала глава ведомства Юлия Гаврилова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Директор Департамента природных ресурсов и экологии Севастополя пояснила, что обрушать береговые склоны необходимо на территориях «несанкционированных, наиболее посещаемых пляжей в северной части» нашего города. В сообщении она подчёркивает:

«К основным несанкционированным, наиболее посещаемым пляжам на территории города Севастополя, и где возможно проведение работ по искусственному обрушению, относятся:

— прибрежная зона севернее и южнее от пляжа села Андреевка на протяжении почти 2,5 километров;

— левый борт «Немецкой балки» на протяжении порядка 500 метров, правый борт Немецкой балки на протяжении террасированного склона;

— участок территории на протяжении порядка 400-500 метров Матросского пляжа, от гостиницы «Наш Парус» в сторону мыса Маргопуло».

Юлия Гаврилова уточнила, что пляжи «Царское село», «Васили», береговая линия в районе садового товарищества «Парус», «Вязовая роща» не берутся в расчёт, так как из-за застройки полосы у моря в этих районах нет доступа к оползневым участкам. Здесь Росприроднадзор будет осуществлять плановое инженерно-геологическое обследование.