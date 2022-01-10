В Севастополе по безналу стали платить чаще и больше

Фото: Pixabay

Безналичные расчеты стали популярнее у жителей нашего города в минувшем году. Об этом говорят расчёты севастопольского отделения Центрального банка РФ.

По данным на 1 октября количество операций по карте выросло почти вдвое. Примерно 73 млн безналичных операций на сумму более 46 млрд рублей совершили севастопольцы в период с января по октябрь прошлого года. По сравнению с 2020-м, количество транзакций увеличилось в 1,7 раз. Примерно на столько же вырос их объем. Чаще всего картами оплачивали товары и услуги, а средний чек покупки составил почти 640 рублей. На 1 октября минувшего года в регионе насчитывалось 467 банкоматов и 11756 электронных терминалов, что на 22% больше, чем в 2020 году.

Кроме того, при официальной численности населения города в 509 992 человека (это данные Росстата) в регионе было выпущено около 700 тысяч платёжных карт.