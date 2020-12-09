В Севастополе почтили память героев Отечества

День героев Отечества отмечают в России 9 декабря. Памятная дата утверждена в 2007 году и приурочена к празднику времён Империи – Дню георгиевских кавалеров. Сейчас эта дата – дань уважения тем, кто удостоен почётных государственных наград: званий героев Советского Союза, Российской Федерации, Орденов Славы и Святого Георгия. В среду губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сенаторы Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин, депутаты, чиновники и общественники возложили цветы к стеле Героев Советского Союза.

Стела Героев Советского Союза расположена в Парке Победы. Памятник героическим защитникам и освободителям Севастополя установили в 2015 году к 70-летию Великой Победы. На мемориале высечены 294 фамилии солдат и офицеров, удостоенных высшей награды – Героя Советского Союза.

ДМИТРИЙ ПОЛКОВНИКОВ, Герой Российской Федерации: «Севастопольская земля – она вообще богата на героев. Вот, мы стоим у мемориала: 294 фамилии героев увековечены в одном месте. Я такого в России больше не встречал».

Дмитрий Александрович Полковников – гвардии подполковник отечественного ВМФ, участник Первой чеченской войны. Герой Российской Федерации часто встречается со школьниками, чтобы рассказать детям о том, что такое подвиг.

ДМИТРИЙ ПОЛКОВНИКОВ, Герой Российской Федерации: «А уж женщины-герои какие подвиги здесь совершали – Екатерина Дёмина, Мария Байда. Я, когда прочитал о подвиге, который совершила Мария Байда, и здесь, выступая перед школьниками, спрашиваю: «Вы знаете, что здесь есть сквер имени Марии Байды, она здесь всю жизнь проработала после войны – была руководителем ЗАГСа?» Когда спрашиваешь – не знают. А вот она, совсем рядом».

Служение Отечеству – одна из высших доблестей, отметила сенатор Российской Федерации Екатерина Алтабаева.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Чествуем в этот день и тех, кто защищал Родину во время Великой Отечественной войны, и тех, кто в местах локальных конфликтов проявил мужество и героизм, и удостоен наград. Мы вспоминаем даже тех людей, которые, может быть, не получили высшей награды Родины, но отдавали иногда – честь оставалась с ними – а вот жизнь жертвовалась иногда ради высоких идеалов».