В Севастополе почтили память погибшего экипажа АПРК «Курск»

В 21-ю годовщину гибели экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск» в Севастополе почтили память моряков-подводников. В четверг 12 августа встреча ветеранов и военнослужащих Черноморского флота состоялась на кладбище Коммунаров. Трагедия, которая унесла жизни 118 членов экипажа, произошла 12 августа 2000 года. Атомный подводный крейсер К-141 «Курск» затонул в ходе учений Северного флота в Баренцевом море. Моряки-черноморцы считают своим долгом вспоминать тех, кто так и не вернулся к своим семьям.

ЕВГЕНИЙ КОБЦЕВ, контр-адмирал: «21 год тому назад в это время приблизительно на Краснознамённом Северном флоте во время учения при стечении трагических обстоятельств оборвалась жизнь 118 преданных сынов нашего Отечества. Конечно, память об экипаже легендарной подводной лодки Курск сохраняется в наших сердцах, потому что мы знаем, что мы знаем, что мысль вещественна».

АЛЕКСЕЙ КОРНЕВ, председатель региональной общественной организации «Севастопольская Голландия»: «Тут не только черноморцы, тут очень много людей, которые служили с ними на Северном флоте, на Тихом океане, поэтому нам память погибших очень дорога. И мы постоянно, пока будем живы, будем о них вспоминать и будем почитать их память».

В завершении митинга ветераны, черноморцы и приглашённые гости возложили красные гвоздики к мемориалу подводникам-севастопольцам, погибшим на АПРК «Курск».