В Севастополе подрядчик не смог отремонтировать четвертую горбольницу

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Власти Севастополя расторгают контракт с подрядчиком, который занимался капремонтом четвертой городской больницы на Северной стороне. Контракт с ним Правительство Севастополя будет расторгать, а работы продолжит другой подрядчик, сообщил врио губернатора Михаил Развожаев в эфире правительственного телеканала. Об этом пишет новостной портал ForPost.

Михаил Развожаев рассказал, что подрядчик успел отремонтировать фасады и кровлю больницы, но во время отделочных работ и гидроизоляции фундамента начались проблемы.

«Дальше они по каким-то причинам строить не могут, потому что те средства, которые были в авансах, потрачены, дополнительные оборотные средства привлечь не могут, для того, чтобы продолжать стройку. Принял решение расторгать контракт, там будет единый подрядчик, который всё доведет до ума», – сообщил врио губернатора города.

Новый подрядчик займётся не только ремонтом корпусов, но и благоустроит территорию больницы, подчеркнул Развожаев.

Кроме того, скоро в 4-й городской больнице запустят компьютерный томограф – его установили ранее, но из-за ошибки и неверного расчета необходимой мощности не смогли подключить. До конца 2020 года планируется установить и магнитно-резонансный томограф.