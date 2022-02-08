В Севастополе погиб человек на пожаре

В многоквартирном жилом доме в Севастополе на пожар погиб человек и еще 10 были эвакуированы, передает пресс-служба крымского управления МЧС.

Под Алуштой на пожаре погиб человек Инцидент произошел во вторник днем на первом этаже дома по улице Хрусталева.

«Проведено вскрытие двери, на месте сформировано два газодымозащитных звена. На тушение подан ствол "Б". По предварительной информации, площадь пожара составляет 3 квадратных метра. К сожалению, в помещении обнаружен погибший человек», — сообщили в ведомстве.