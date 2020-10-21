В Севастополе погиб водитель перевернувшегося автомобиля

Фото: ForPost

Ужасная авария со смертельным исходом произошла рано утром – в 6:00 – недалеко от Студгородка. Об этом пишет новостной портал ForPost. На месте ДТП работали сотрудники Управления МВД, скорой помощи и МЧС.

В пресс-службе полиции уточнили подробности: автомобиль Honda, которым управлял 33-летний водитель, ехал в направлении улицы Степаняна со стороны улицы Руднева. На дорожном закруглении он вылетел с дороги и въехал в опору линии электропередач, после чего перевернулся.

Другие автомобили в ДТП не участвовали. Водитель скончался от полученных травм ещё до приезда скорой помощи, сообщили в УМВД.

ForPost приводит данные, что некоторые автовладельцы видели этот автомобиль ранее утром в центра Севастополя. Отмечается, что водитель ехал на большой скорости, машину заносило.

В результате ликвидации последствий аварии в районе Студенческого городка по направлению к центру утром образовалась пробка.