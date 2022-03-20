В Севастополе похоронили двоих погибших в боях за Мариуполь морпехов

В Севастополе похоронили двоих морских пехотинцев, погибших в боях за Мариуполь. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В субботу в последний путь проводили заместителя командира взвода, гвардии старшего сержанта Евгения Егорова и командира машины, ещё одного гвардии старшего сержанта Кирилла Важенина. Оба служили в 810 отдельной Гвардейской бригаде морской пехоты и погибли в боях за Мариуполь.

Военнослужащие этого подразделения «всегда находятся на передовой, им поручают сложнейшие задачи», – написал Михаил Развожаев, и выразил соболезнования родным и близким.

Напомним, на этой неделе Севастополь простился ещё с двумя бойцами. 16 марта состоялись похороны гранатомётчика 810 отдельной Гвардейской бригады морской пехоты Виктора Шпыхова. А 14-го – гвардии ефрейтора 7 гвардейской горной десантно-штурмовой дивизии Дениса Струнина.