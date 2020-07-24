В Севастополе появилась белая река

Фото: Андрей Ситников

Жители сёл вблизи реки Бельбек бьют тревогу. Во вторник, 21 июля, вода в реке изменила цвет – стала белой и мутной, пишет новостной портал ForPost.

По словам жителя Верхнесадового Андрея Ситникова, белая жижа начинается ниже села Фронтового. Белая река течёт вдоль его села и дальше.

«На второй-третий день все это стало оседать на дно, которое уже покрылось налётом так сильно, что местные дети боятся заходить в воду», – рассказал Андрей Ситников.

Он связывает этот «феномен» с какими-то земляными работами или с размывом земляных отходов. Вероятно, это произошло где-то между Фронтовым и Пироговкой.

В тот же день, 21 июля, на официальном сайте Севприроднадзора появилась информация, что владельца частного домовладения оштрафовали на 3 тысячи рублей. Мужчина проводил на своем участке ремонтные работы и оставил размываемые отходы в водоохранной зоне Бельбека.

Местные жители уверяют: это не первый случай. Подобное происходило, когда проводились работы по укреплению берега Бельбека. Тогда техника заехала прямо в реку.

Люди опасаются, что вещество, которое попало в реку, интенсивно испаряется из-за жары и оседает на деревьях и полях. Кроме того, загрязнение может навредить и речным обитателям.

«Не зная точно, что за вещества и в каком количестве попали в реку, сложно судить о масштабе вреда. Однако даже если это химически нейтральное вещество (что маловероятно), вред будет», – прокомментировал ситуацию старший научный сотрудник Института биологии южных морей РАН Виталий Гирагосов.

Учёный подчеркнул: любая взвесь плохо влияет на дыхание рыб (особенно мальков), моллюсков, инфузорий, личинок насекомых, планктонных ракообразных и прочих «жителей» водоемов.

«Многие из них являются фильтраторами или же инстинктивно захватывают частички подходящего размера, принимая их за пищевые объекты. В итоге пищеварительная система забивается этим мусором, и животное гибнет. К тому же взвесь осядет на водных растениях и будет препятствовать фотосинтезу. Ну а если эти стройматериалы содержали токсичные вещества, то вред будет ещё более ощутимым», – подчеркнул Виталий Гирагосов.

Правда, за что именно выписан штраф, информация про который появилась 21 июля, под вопросом. Начальник Севприроднадзора Юлия Гаврилова усомнилась в том, что конкретно этот штраф наложен за нарушение, допущенное в 20-х числах июля, а не за какое-либо более раннее. Она добавила, что подобные нарушения исчисляются десятками.

Юлия Гаврилова подчеркнула, что информации о серьезном загрязнении реки Бельбек в её ведомство не поступала, однако теперь с этим фактом обязательно разберутся.