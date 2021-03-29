В Севастополе поймали дистанционного мошенника

Севастопольские полицейские задержали «дистанционного мошенника». Под предлогом продажи строительных материалов житель Орловской области обманным путём похитил около 200 тысяч рублей у севастопольцев. На данный момент полицейскими установлена причастность задержанного к 6 случаям.

Злоумышленник размещал на сайте одного из популярных интернет-магазинов объявления о продаже ориентированно-стружечных плит по заниженным ценам. Позвонивших клиентов мужчина убеждал перечислить ему от 20 до 60 тысяч рублей в качестве предоплаты за товар. После чего звонил в настоящую фирму и делал заказ по адресу своих жертв, обещая оплату по факту доставки. Прибывший автомобиль со строительными материалами не вызывал подозрений у потерпевших и они перечисляли деньги злоумышленнику.

МАРИЯ НАЖА, заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Севастополю: «Мошенник ранее работал в сфере продаж стружечных плит, поэтому в полной мере владел необходимой терминологией и знал все тонкости данного бизнеса. На данный момент сотрудниками установлено 6 эпизодов его причастности к противоправной деятельности. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей».