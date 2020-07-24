В Севастополе поймали фальшивых сотрудников «Севэнерго»

Фото: PxHere

В Севастополе поймали мошенников, которые представлялись сотрудниками «Севэнерго», сообщили в пресс-службе Правительства города.

Руководство ООО «Управляющая компания» обратились 23 июля в Управление МВД России по Севастополю с заявлением. К ним обратилась пожилая жительница города и рассказала, что к ней домой пришли двое мужчин в спецформе и представились представителями организации «Севэнерго».

Мужчины рассказали бабушке, что в ее квартире распломбирован счётчик. Якобы это вызывает постоянные жалобы со стороны жильцов дома, поэтому счётчик необходимо срочно заменить и стоит это 3 тысячи рублей.

У женщины оказалось наличными 1,5 тысячи рублей, а остальные деньги она отправилась снимать с банковской карты. Вернувшись и отдав деньги «за работу», женщина увидела открытый щит, отсутствие пломбы и заподозрила, что стала жертвой мошенников.

Наутро она отправилась в «Севэнергосбыт» для прояснения ситуации. Там пояснили, что данных работ в доме не проводилось. Эти работы не делали и представители УК.

Сотрудники управляющей компании выявили, что неизвестные установили другие автоматы, смонтированные с нарушением правил техники безопасности, на месте предыдущих счётчиков.

Кроме того, выяснилось, что это не единичный случай. Такая же жалоба пришла от жителя дома №177 по проспекту Генерала Острякова.

Руководство УК оперативно связалось с МВД. По горячим следам полицейские задержали четырех мужчин, подозреваемых в совершении данного деяния.

Департамент городского хозяйства призывает севастопольцев внимательно изучать документы у всех лиц, представляющихся сотрудниками любых коммунальных служб.