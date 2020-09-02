В Севастополе полицейский сбил шестилетнего ребёнка

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Полицейский автомобиль сбил шестилетнего ребёнка вечером 1 сентября. Происшествие случилось во дворе дома №58 по проспекту Победы около 18 часов вечера, сообщает новостной портал ForPost со ссылкой на очевидцев произошедшего.

По одной из версий, ребёнок выбежал на дорогу неожиданно для сотрудника полиции, который ехал там на служебном автомобиле. В пресс-службе Управления МВД России по Севастополю подтвердили факт происшествия и пояснили, что сейчас ведомство проводит служебную проверку. После этого будет принято решение.

По данным источника, который хорошо знаком с ситуацией, серьёзных травм у ребёнка нет, пострадавшего сразу отвезли в горбольницу №5.