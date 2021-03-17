В Севастополе полиция разыскивает пропавшего 10-летнего ребёнка

Полиция Севастополя разыскивает пропавшего 10-летнего ребёнка. Станислав Павлович Герман 15 марта около 15:00 вышел из дома по адресу проспект Генерала Острякова, 45 и до настоящего времени не вернулся. Ранее мальчик уже уходил из дома без ведома родителей, состоит на профилактическом учёте в отделе по делам несовершеннолетних ОМВД России.

Ребёнка можно узнать по следующим приметам: худощавое телосложение, рост около 140 сантиметров, русые короткие волосы, шрам на кисти правой руки длиной около 10 сантиметров. Станислав был одет в тёмно-синюю куртку, спортивные брюки серого цвета и чёрные ботинки. При себе имел игровую приставку. Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят немедленно сообщить об этом по телефонам 8 (978) 792-10-60 или 102.