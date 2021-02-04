В Севастополе построят 54 квартиры для детей-сирот

В Севастополе строят жильё для детей-сирот. 54 квартиры выделят под эти цели в новом доме №33 на Лабораторном шоссе. В этом районе появится целый жилой комплекс. 4 февраля глава Департамента капитального строительства Правительства города Илларион Гапицонов проинспектировал ход строительства.

В районе Лабораторного шоссе работа кипит полным ходом. В районе будущего дома №33 завершается устройство фундамента. Строители возводят цокольный этаж. Строительство ведёт компания ООО «Специализированный застройщик жилого комплекса «Новый». Цена контракта – более 134 миллионов рублей.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Это три блок секции, с двухкомнатными и однокомнатными квартирами. Их 220 штук, из них 54 квартиры были закуплены Правительством Севастополя с целью обеспечения детей-сирот. Планируемая передача квартир – первый квартал 2022 года. Строительные работы в планах у застройщика завершить до конца 2021 года».

Здесь появятся 14 новых домов. Территорию вокруг благоустроят. Для удобства будущих жильцов построят продуктовый магазин.

Ранее Правительство города предпринимало попытки закупить социальное жильё у других застройщиков.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Департаментом капитального строительства производилось 570 закупочных процедур, к сожалению, они не увенчались успехом. Закуплены были только три квартиры, это связано с тем, что цена за квадратный метр малогабаритных квартир не соответствует рынку. На рынке жилья большой дефицит, соответственно было принято решение внести изменения и расширить возможности реализации программы «Жилище».

Метраж новых квартир будет соответствовать потребностям людей, – заверил представитель компании-застройщика.

АЛЕКСАНДР ЛЫСЕНКО, представитель компании ООО «Специализированный застройщик ЖК Новый»: «Проект разработан с учётом требований квартирографии, которая необходима для детей-сирот аварийного жилья – это квартиры 33 квадратных метра, однокомнатные. Последние 20 лет в Севастополе такие площади никто не строил. Двухкомнатные 54 – 56 метров квадратных и различная нестандартная квартирография – это 42 – 44 квадратных метра, двухкомнатные квартиры».

По условиям контракта застройщик передаст в казну города 54 благоустроенных жилых помещения с ремонтом, площадью не менее 33 квадратных метров для последующей передачи детям-сиротам. Сегодня в Севастополе на квартирном учёте стоят чуть менее 600 детей-сирот.

Дарья Юхновская, Денис Александрович, «Севинформбюро»