В Севастополе построят новый канализационный коллектор

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В Ленинском районе начинают строить новый канализационный коллектор – Мартыновский. Этим займется компания «ДСТ-Строй», сообщает новостное издание ForPost.Стоимость контракта — 496 246 080 рублей. Финансирование идёт за счет ФЦП развития Крыма и Севастополя. Работы должны завершить к 30 июня 2022 года.Трубу коллектора протянут от Инфекционной больницы на улице Мечникова до Катерной. Это 1,8 километров. Предполагается, что будет заменен старый трубопровод, канализационные сети также заменят и отремонтируют. Также собираются отремонтировать вентиляционные шахты, установить освещение и пожарную сигнализацию.На территории, где расположат объекты коллектора, проведут озеленение.Ранее стало известно, что проектную документацию делала компания «Инжсервис». Во время работ была обнаружена карстовая пещера объемом до 700 кубических метров. Она находится под домом No35 по улице Новикова-Прибоя.