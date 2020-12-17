В Севастополе повысили тарифы на капремонт и содержание многоквартирного дома

В Правительстве рассказали о повышении тарифов на услуги капитального ремонта и содержание многоквартирного дома. Соответствующие проекты постановлений утвердили на заседании в четверг, 17 декабря. Руководитель Департамента городского хозяйства Евгений Горлов рассказал, что соответствующим документом утвердили минимальный взнос за капитальный ремонт.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Расчёт взноса произведён на основании методических рекомендаций и прогнозного значения инфляции в размере 1,04 %. У нас в 2020 году за квадратный метр была стоимость 7 рублей 2 копейки, сейчас будет составлять 7,92. Это ежегодное мероприятие».

Глава профильной структуры подчеркнул, что в сравнении с другими городами России, в Севастополе небольшое увеличение конкретно этого тарифа. Евгений Горлов также рассказал, как повысится тариф на содержание многоквартирных домов.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «У нас на 3,6% индекс потребительских цен вырастает. И соответственно мы включаем это изменение в данный проект, утверждаем его. Из общих показателей у нас: одноэтажный многоквартирный дом в 2020-м году составлял 12 рублей 28 копеек, в 2021-м – 12 рубелей 69 копеек; пятиэтажный дом без мусоропровода: в 2020-м – 13 рублей 39 копеек, в 2021-м – 13 рублей 84 копейки, ну и десятиэтажный в 2020-м – 18 рублей 67 копеек, в 2021-м – 19 рублей 15 копеек».

Таким образом, если метраж квартиры 33 квадратных метра, и её владельцы ранее платили 441 рубль 93 копейки, то теперь эта сумма увеличится на 14 рублей, пояснил Евгений Горлов.