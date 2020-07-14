В Севастополе предприниматели получили более 430 млн рублей поддержки

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За два месяца – апрель и май – севастопольские предприниматели получили более 430 миллионов рублей поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства города.

Меры поддержки касаются тех предпринимателей, которые попали в федеральный перечень наиболее пострадавших отраслей, и подали заявления на выплаты Федеральную налоговую службу. Чтобы получить деньги, заявитель должен числиться в реестре МСП и не иметь долгов более 3 тысяч рублей по состоянию на 1 марта 2020 года или на момент подачи заявления.

Всего в Севастополе могут претендовать на господдержку 7 937 субъектов малого и среднего предпринимательства. За два месяца обработано 14 849 заявлений от 12 359 предпринимателей.

В апреле выплату получили 4 952 предпринимателей, в мае – 4872 представителя бизнеса. Размер субсидии составлял 12 130 рублей на каждого работника.

Кроме того, в Правительстве Севастополя разработали схожие меры поддержки для предпринимателей, которые не попали в федеральный перечень. В перечень ОКВЭД, по которым можно получить господдержку, вошли более 427 видов и подвидов деятельности.

Всего в Севастополе работают 10 218 субъектов малого и среднего предпринимательства, которые могут претендовать на эту поддержку. Но пока на региональную выплату подано всего 511 заявлений. У представителей бизнеса есть время до 30 сентября 2020 года, чтобы подать заявку через сайт grant.sev.gov.ru. Заполнив небольшую онлайн-анкету, можно узнать, какая поддержка полагается вашему предприятию.