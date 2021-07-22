В Севастополе представители нескольких структур договорились вместе бороться с киберпреступниками

Фото: Отделение Севастополь Центробанка России

Представители банковской системы, правоохранительных органов, делового сообщества и региональной власти договорились сотрудничать в вопросах борьбы с киберпреступниками. 21 июля в Севастополе впервые прошла межведомственная встреча, на которой и было принято важное решение. Организатором выступило Отделение Севастополь Центробанка.

В заседании участвовали управляющие и сотрудники служб безопасности банков региона, руководители городской полиции и прокуратуры, Росфинмониторинга по Республике Крым и Севастополю, Департамента экономического развития Севастополя, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Севастополе. По видеосвязи к совещанию подключались сотрудники Департамента информационной безопасности Центрального банка Российской Федерации.

Во время дискуссии прозвучала информация, что в последнее время фиксируется существенный рост количества хищений, совершаемых с использованием IT-технологий. Чтобы успешно расследовать и раскрывать подобные преступления, нужно полноценное информационное сотрудничество с кредитно-финансовыми учреждениями, с органами исполнительной власти, с деловым сообществом.

По данным представителей Управления МВД по Севастополю, доля мошенничеств, совершенных под предлогом «проблем с банковской картой», составляет около 35% от всех совершенных преступлений этой категории.

Управляющий Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Михаил Бежан рассказал, что в первом квартале 2021 года регулятор инициировал блокировку более 6 тыс. мошеннических телефонных номеров и свыше 1 тыс. фишинговых сайтов.

В ходе совещания участники озвучили ряд проблем, решение которых требует межведомственного взаимодействия. И договорились о регулярных встречах для выработки новых действенных мер в борьбе с хищениями денег с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В следующий раз к подобной встрече хотят привлечь представителей операторов мобильной связи.

«Региональное Отделение Центрального банка Российской Федерации готово содействовать всем участникам информационного обмена в вопросах оперативной коммуникации ведомств и банков, чтобы повысить скорость расследования киберпреступлений в финансовой сфере», — резюмировал Михаил Бежан.