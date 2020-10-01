В Севастополе предупредили о проверке систем оповещения населения

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В Севастополе проведут комплексную проверку готовности систем оповещения населения в рамках плановой Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Об этом предупреждают в региональном управлении МЧС России.

В ведомстве граждан просят сохранять спокойствие и напоминают, что подача сигналов – плановая.

«Так, на 2 октября запланирован запуск электросирен и громкоговорителей. Кроме того, будет осуществлено прерывание теле-и радиовещания для доведения сигнала «Внимание всем! Проверка технической готовности», – сообщили в МЧС.

Цель тренировки – своевременное информирование и доведение сигналов оповещения до профильных структур и населения в случае угрозы или возникновения ЧС природного и техногенного характера.