В Севастополе пресекли деятельность подпольного казино

Правоохранительные органы пресекли деятельность подпольного казино, передает пресс-служба Следкома РФ по РК и Севастополю.

Правоохранители закрыли сеть незаконных игровых залов в Крыму «С декабря 2018 года в помещениях по проспекту Победы и на улице Леваневского действовали подпольные клубы с использованием игрового оборудования, подключенного к интернету», — уточнили в сообщении.

Отмечается, что сумма незаконно извлеченной выгоды составила более 8,5 млн рублей. Также установлена причастность к обеспечению деятельности клуба девяти наемных работников.