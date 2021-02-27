В Севастополе пресекли незаконную деятельность интернет-магазина наркотиков

В Севастополе сотрудники Управления ФСБ пресекли незаконную деятельность наркодилера, организовавшего Интернет-магазин по продаже наркотических средств и психотропных веществ. Всего было изъято более 500 граммов наркотиков и материал для упаковки, сообщает пресс-служба ведомства.

ЕЛЕНА ВАРЛАМОВА, официальный представитель УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю: «Установлено, что 20-летний молодой человек закупал запрещённые вещества в различных Интернет-магазинах и реализовывал их посредством тайниковых закладок на территории Республики Крым и города Севастополя. За период противоправной деятельности подозреваемый осуществил около 300 «закладок».

В отношении организатора интернет-магазина возбуждено уголовное дело по факту покушения к сбыту наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере.

ЕЛЕНА ВАРЛАМОВА, официальный представитель УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю: Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, составляет 20 лет лишения свободы. В настоящее время Управлением проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, а также других причастных к нему лиц».