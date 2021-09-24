В Севастополе при помощи телемоста наблюдали за спуском на воду судна «Пионер-М»

Научно-исследовательское судно «Пионер-М», появившееся благодаря в том числе инициативе севастопольских студентов, спустили на воду в Санкт-Петербурге. За торжественным процессом наблюдали не только посетители и работники Средне-Невского судостроительного завода, но и участники молодёжного фестиваля UNIFEST. Организаторы запустили телемост с Северной столицей прямо на территории кампуса СевГУ на побережье бухты Голландия.

Здесь громко играет музыка и царит настоящая студенческая атмосфера. На побережье бухты Голландия гремит молодёжный фестиваль UNIFEST, главное событие которого – телемост с Санкт-Петербургом. В Северной столице на Средне-Невском судостроительном заводе готовятся к спуску на воду уникального научно-исследовательского судна «Пионер-М». За процессом следит делегация почётных гостей, среди которых: заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев и другие. Под залпы салюта на специальном устройстве судно «Пионер-М» спускают на воду.

ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО, заместитель председателя Правительства Российской Федерации: «Это очень символично, что в год науки и технологии, в год, который Президент объявил годом науки и технологии, и по его как раз инициативе, по сути дела, был дан старт этому проекту пять лет назад. И сейчас мы видим, что судно уникальное, сделанное по уникальным технологиям. И самое главное – с участием ребят, студентов из семи разных вузов – они были в объединённой заявке вместе с судостроительными компаниями. Смогли сделать этот замечательный проект».

В 2016 году по инициативе СевГУ был объявлен конкурс «Я буду строить корабли!». Организаторы планировали создать концепт будущего научно-исследовательского судна, которое займётся изучение прибрежных морских вод — поиском затонувших кораблей, исследованием акватории и экологической обстановки. Однако в процессе разработки концепции такого корабля группа энтузиастов увлеклась настолько, что спустя пять лет готовое судно было спущено на воду. Теперь впереди несколько месяцев испытаний и долгожданный переход в Севастополь.

ИВАН КУСОВ, проректор по стратегическим коммуникациям Севастопольского государственного университета: «Это первое в истории России судно, в проектирование которого принимали участие студенты, и которое было построено по заказу, под требования образовательной и научной организации. Поэтому мы ждём с нетерпением. Огромное количество экспедиций уже запланировано. Сейчас ещё в Петербурге будут проводиться ходовые испытания и весной, ориентировочно в марте этого года, мы уже ждём здесь, когда оно уже сможет своим ходом дойти и занять своё место здесь у нас в Голландии, в Центре морских исследований и технологий».

Уже на следующий год «Пионер-М» войдёт в состав научно-исследовательских судов Министерства науки и высшего образования России.

ВЕРОНИКА МАСЛОВА, директор ФГБНУ «Институт природно-технических систем»: «У нас разработаны целые программы научных экспедиций. Мы планируем их проводить на базе этого судна, то есть у нас, например, есть банк океанографических данных, но необходимо постоянное его пополнение. Будет проводиться комплекс гидрофизических измерений. Кроме того, необходим мониторинг экологического состояния, состояния экосистем. Это мы планируем делать под руководством наших учёных со студентами, которые будут помогать».

Видеотрансляция спуска на воду научно-исследовательского судна «Пионер-М» была основным, но не единственным событием молодёжного фестиваля UNIFEST. Для посетителей была подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа, включая встречи с будущими работодателями, профессиональное ориентирование, а также интересные лекции и мастер-классы.

МАРИЯ ЖАРОВА, студентка I курса Севастопольского государственного университета: «Это самый лучший фестиваль, мне он очень понравился. Я сама обучаюсь в университете, и тут столько много площадок, где можно пообщаться с работодателями, пообщаться с просто классными людьми, тут очень классные представления на воде – это хорошее времяпрепровождение. Плюс здесь вкусные корты».

Напомним, молодёжный проект Севастопольского государственного университета «Пионер-М» в 2016 году получил одобрение экспертного совета Агентства стратегических инициатив. «Пионер-М» – двухпалубное судно с научно-исследовательским контейнером в средней части. Водоизмещение 150 тонн, а максимальный расчёт хода составляет 10-11 узлов. Один из основных принципов, заложенных при постройке судна – экологичность.

Николай Кузнецов, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»