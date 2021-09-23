В Севастополе приговорили девушку к колонии за торговлю наркотиками

Жительница Севастополя приговорена к четырем годам колонии за торговлю наркотиками, передает пресс-служба управления ФСБ по Южному военному округу.

Пара с Кубани пыталась в Симферополе сбыть наркотические средства «Безработная девушка наладила канал распространения синтетического наркотика N-метилэфедрон, который работал на протяжении двух лет, среди наркозависимых лиц Севастополя. Она закупала запрещенное к свободному обороту наркотическое вещество оптовыми партиями методом «тайниковых закладок», делила на дозы и продавала наркотик, не выходя из собственной квартиры», — уточнили в сообщении.

Девушка была задержана с поличным во время одной из незаконных сделок.