В Севастополе приговорили ростовского наркоторговца к семи годам колонии

Суд в Севастополе признал виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков уроженца Ростовской области 1991 года рождения, передает пресс-служба прокуратуры города.

В Крыму приговорили украинца к колонии за попытку продать марихуану Мужчина в марте этого года приобрел в Севастополе наркотики, расфасовал их и сделал закладку с порцией мефедрона.

«Свой преступный умысел довести до конца злоумышленник не смог, поскольку спрятанный им сверток с наркотиком был изъят сотрудниками ФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Оставшаяся часть запрещенных к обороту веществ обнаружена в ходе обследования по месту жительства мужчины», – уточнили в ведомстве.