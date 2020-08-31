В Севастополе принудительно госпитализируют двух заражённых COVID-19

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Севастопольское отделение Роспотребнадзора подало два иска в суд о принудительной госпитализации людей с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Севастополя Роман Проскурнин в ходе аппаратного совещания Правительства в понедельник.

РОМАН ПРОСКУРНИН, заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю: «За прошедшую неделю у нас было отработано 45 так называемых очагов, то есть это 45 случаев по первичным донесениям. Потому что не все случаи подтверждают в лаборатории. Из них 8 ориентировочно в организованных коллективах – это определённые службы города. И 37 у нас было домашних очагов. Все локализованы, что касается двух случаев, мы подали в суд для принудительной госпитализации с подтверждённым COVID-19. Остальные госпитализируются в добровольном порядке».

По выявленным очагам распространение опасной инфекции не допущено, резюмировал Роман Проскурнин.