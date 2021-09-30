В Севастополе приступили к сбору осеннего урожая яблок

Урожай запоздал, но не подвёл. На севастопольском предприятии «Артвин» приступили к сбору яблок. Дождливое и холодное начало сентября сказалось на ещё совсем юных деревьях, аграриям пришлось потратить немало сил на сохранение и лечение деревьев. Всё для того, чтобы на наших прилавках красовались спелые и вкусные плоды.

Ещё совсем небольшие деревца не склонились перед проливными дождями. Они успешно пережили и холода, и непогоду и дали хороший урожай. Сам сад был высажен совсем недавно – в 2020-м году. Уже сейчас он может похвастаться разнообразием сортов.

ТАТЬЯНА МЕНЬШИКОВА, агроном АО «Артвин»: «Сорта, в основном, зимние. Сейчас идёт уборка «Голден Делишес», планируется «Фуджи» и «Гренни Смит».Это один из наиболее востребованных сортов яблони. Он, как правило, любим населением. Он сладкий, красивый, крупный».

На 70 гектарах в зависимости от конкретного участка сбором урожая занимаются от 4 до 16 человек. В корзину идут только свежие плоды. Определить, какому яблоку пока рано покидать родную ветвь, можно по специальной методике. Тут на помощь приходит профессиональный опыт аграриев.

ТАТЬЯНА МЕНЬШИКОВА, агроном АО «Артвин»: «По самому яблоку. Как оно снимается с ветки, по состоянию семечки. Насколько она выполнена, насколько она набрала характерную окраску. Как она лежит в семенном ложе, болтается или нет, тёмная или не тёмная».

Умная система полива помогает аграриям сэкономить силы. Правда этот сезон даже со всеми благами современного сельского хозяйства всё равно выдался непростым.

ТАТЬЯНА МЕНЬШИКОВА, агроном АО «Артвин»: «Год тяжёлый, год сложный. Год дождливый. Это способствовало развитию болезней, что тоже не очень хорошо для яблони. Плюс низкие температуры. Вот все сроки затянулись от 7 до 10 дней. То есть всё в этом году позже, чем обычно».

К сбору урожая приступили ещё 18 сентября. Если дожди опять не внесут свои коррективы в работу аграриев, последнее спелое яблоко попадёт в корзину 15 октября. С каждого гектара сейчас урожай составляет 10-15 центнеров.

ДАНИИЛ СТЕПАНЕНКО, заместитель директора Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Правительства Севастополя: «При этом, сбор в прошлом году составил 25 тонн. В текущем уже собрали 14.5 тонн. А плановый сбор вообще 70 тонн. А в следующем году, понятно, в геометрической прогрессии будет увеличиваться объём сбора яблок».

Правительство Севастополя готово поддержать сельскохозяйственников. Для них оно предусмотрело особые меры поддержки.

ДАНИИЛ СТЕПАНЕНКО, заместитель директора Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Правительства Севастополя: «У нас плановый показатель – 28 гектаров, как раз под это предприятие. Они планируют заложить 30. Когда осуществят высадку – получат меру поддержки в размере 80% от понесенных затрат на высадку».

Говорить об общих планах сбора яблок на этот год пока рано, считает Даниил Степаненко. Если октябрь окажется таким же непредсказуемым в плане осадков – подсчитать ожидаемый урожай заранее окажется задачей не из простых.

Кирилл Попов, «Севинформбюро»