В Севастополе прививку от COVID-19 сделали уже 13 тысяч человек

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Севастополе уже 13 тысяч человек сделали прививку от COVID-19, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на директора департамента здравоохранения города Виталия Денисова.

Аксенов: в крымских медучреждениях не хватает вакцины от COVID-19 «Вторым компонентом привито уже более 5 000 человек. Охват хороший: всего больше 13 000 занесены в регистр вакцинированных. Вакцина поступает по графику. На сегодня остаток 6 000. Перебоев нет», – отметил он.

Денисов также отметил, что 49% привившихся составляют люди старше 65 лет.