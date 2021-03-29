В Севастополе прививку от коронавируса сделали 147 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом на аппаратом совещании в понедельник сообщил директора Департамента здравоохранения Виталий Денисов. По его словам, вакцинация этой категории граждан проводится одновременно с диспансеризацией. Сначала ветеранов осматривают, прививки делают тем, кто согласен получить вакцину и у кого нет противопоказаний.

Сводные данные о ходе прививочной кампании в Севастополе по состоянию на 29 марта сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города.

На текущий момент, прививку от коронавируса сделали 19 376 человек. Второй этап вакцинации прошли 12 459 жителей региона. По данным Севздрава, случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В настоящее время используется вакцина «Гам-ковид-вак» (второе название — «Спутник V»). Вакцину вводят двукратно с интервалом в три недели.

В Севастополе работают 11 пунктов вакцинации во всех районах города. Записаться можно не только в свою поликлинику, но и в любую другую, где есть свободные талоны.