В Севастополе продлили режим повышенной готовности до конца лета

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

Власти Севастополя продлили режим повышенной готовности в городе до 30 августа, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на врио губернатора Михаила Развожаева.

В морской воде у берегов Крыма COVID-19 не обнаружен — Роспотребнадзор Режим запрещает посещение лесов и парков, а также работу кружков и секций в учреждениях соцобслуживания для пожилых и детей. Кроме того, действует запрет на выезд организованных групп детей за пределы Крыма для участия в спортивных и массовых мероприятиях, олимпиадах.

Сохраняется обязательная изоляция на 14 дней людей из близкого контакта с заболевшими коронавирусом, а также тех, кто вернулся в РФ из-за границы вывозными международными рейсами. Те, кто прибывает из-за рубежа самостоятельно, должны пройти тест на COVID-19 и предоставить справку.