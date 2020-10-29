В Севастополе продолжают искать пропавшую студентку

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Поиски студентки Севастопольского государственного университета, которая пропала 29 сентября, продолжаются. Напомним, девушка пропала во время морской прогулки, на которую отправилась вместе с мужчиной. Они вышли в море на яхте в районе бухты Круглой. Сотрудники Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты проводят мониторинг в акватории и прибрежной зоны города, пишет новостной портал ForPost.

«Мы отрабатываем всю нашу зону — 156 километров. Все подразделения в курсе, что человек не найден», — рассказал руководитель Центра Владислав Парфёнов.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Севастополю, их сотрудников привлекали к работам только на первых этапах, сейчас они не задействованы в мероприятиях.

«Наши сотрудники выезжали на осмотр катера, когда его прибило к берегу, осматривали плавсредство с целью установки возможности его транспортировки к месту стоянки», — рассказали в ведомстве, отметив, что в катере была обнаружена пробоина.

Напомним, по факту этого происшествия сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю возбудили уголовное дело по статье «Убийство», спутника пропавшей студентки задержали как подозреваемого.

Через некоторое время он дал признательные показания: на борту яхты он не предпринял мер для спасения спутницы. Следствие предполагает, что в отношении пропавшей не было совершено насильственное преступление криминального характера. Нахимовский районный суд отправил спутника 20-летней пропавшей девушки под домашний арест до 4 декабря.