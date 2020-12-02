В Севастополе проходят одиночные пикеты и сбор подписей в защиту Херсонеса

Общественное движение «Возрождение Севастополя» инициировало одиночные пикеты в защиту Херсонеса и мыса Хрустального. По словам сопредседателя движения Василия Федорина, там проводят несанкционированные работы, которые разрушают исторические территории.

ВАСИЛИЙ ФЕДОРИН, сопредседатель общественного движения «Возрождение Севастополя»: «В одиночном пикете у Дома Москвы обозначаем тему защиты Херсонеса. Второй одиночный пикет проводится у Доски почёта городской, где человек, стоящий в одиночном пикете, расскажет о том, что творится на мысе Хрустальном. Потому что там тоже вопреки воле севастопольцев проводятся работы строительные, не имея на то разрешения».

«Возрождение Севастополя» организует одиночные пикеты не в первый раз. Неравнодушные граждане написали обращение Президенту.

ВАСИЛИЙ ФЕДОРИН, сопредседатель общественного движения «Возрождение Севастополя»: «Будем добиваться от представителя Президента, чтобы наше обращение попало к Владимиру Владимировичу, и чтобы он отреагировал на требования севастопольцев».

Оставить свою подпись в защиту исторических территорий можно в местах проведения пикетов. О них общественники сообщают в соцсетях.