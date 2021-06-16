В Севастополе проходят соревнования среди военных пожарных

Соревнования среди военных пожарных стартовали в Севастополе. Они проходят в рамках конкурса «Армейский запас-2021». За звание «Лучшее подразделение пожарной охраны» на тренажёрной базе Центра материально-технического обеспечения Черноморского флота борются 14 команд из состава соединений и воинских частей. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Торжественная церемония открытия конкурса прошла на территории музейного комплекса «Сапун-гора».

ДМИТРИЙ ЩИПАНОВ, начальник службы пожарной безопасности ВС РФ: «Привлечены 14 команд – это более ста человек. От Калининграда до Петропавловск-Камчатского – то есть, вся география нашей большой России. Данные состязания проходят в четыре этапа. Первый, второй, третий этап проводится непосредственно на местах пункта дислокации. То есть, при воинских частях первый этап, потом они выходят на второй уровень уже в районе направления армии, и третий этап заканчивается в округе среди всех пожарных команд, которые существуют по их сфере деятельности».

Участники будут соревноваться в преодолении специализированной полосы препятствий пожарного, подъёме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни, эстафете, боевом развёртывании пожарно-технического вооружения и непосредственно в организации слаженности действий при тушении различного вида возгораний. Соревнования проходят с 16 по 18 июня.

ДМИТРИЙ ЩИПАНОВ, начальник службы пожарной безопасности ВС РФ: «Как слова Гиляровского говорят: «Пожарный всегда герой, он всегда находится на войне». И вот эта война происходит не только в сердцах у них, но и в их сфере деятельности, в отдаче, в азарте, в выполнении вот этих нормативов. Вы видите прекрасно состязательности, вы видите вот это стремление не только повысить свой результат, но и оказаться лучшим среди всех, всех вооружённых сил».