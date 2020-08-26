В Севастополе проходит финальный отбор на подготовительные курсы в «Академию хореографии». Конкурс на место и жёсткие требования к кандидатам повысили и без того большой ажиотаж среди претендентов. О том, как проходит отбор и с какими трудностями сталкиваются участники и их родители – в следующем материале.

«Академия хореографии» входит в культурный кластер, строительство которого идёт в Севастополе по поручению Президента страны. А руководить учреждением будет звезда мирового балета Сергей Полунин. Попасть под крыло такого мастера – мечта каждого юного танцора и их родителей. А подготовительные курсы – важный шаг в карьере будущих звёзд балета. Это уже второй набор на подготовительное отделение.

ЕЛЕНА БЕЛЬКОВА, проректор по образовательной деятельности Севастопольской Академии хореографии: «Это очень важная подготовка, потому что дети здесь развиваются у нас всесторонне. Мы не просто занимаемся классическим танцем, мы осваиваем азы классического, историко-бытового, современного танца. Но также мы погружаем их в искусство балета, мы просматриваем балеты, картины, водим их на экскурсии и стараемся всесторонне развивать».

В этом году конкурс составляет 3 человека на одно бюджетное место. Участвуют дети в возрасте от 6 до 8 лет. Большинство претендентов – девочки. Организаторы признаются, что «затянуть» мальчиков в балет – большая проблема.

Компетентное жюри, в составе которого известные в прошлом солисты российских театров и балета, внимательно рассматривают каждого из кандидатов.

ЕВГЕНИЙ СЕРДЕШНОВ, преподаватель хореографических дисциплин Севастопольской Академии хореографии: «Прежде всего, это конечно физические данные, такие как шаг, подъем, выворотность, прыжок, гибкость – вот это всё мы всегда смотрим, всегда. Критерии отбора, конечно, здоровье. Заниматься физической нагрузкой должны дети, которые полностью здоровы. У нас ещё есть такой творческий экзамен, где мы проверяем музыкальность. Проверяем ритм, слух, и даём небольшой какой-то фрагмент, чтобы дети станцевали. Это самое важное, чтобы они показали, что они умеют двигаться и владеть своим телом».

Многие участники, которым в прошлом году не улыбнулась удача, в этом году вновь пробуют свои силы в конкурсе. Часть детей – не местные, в случае успешного отбора они вместе с родителями готовы переехать жить в Севастополь.

АЛИСА СУПИНА, участница отбора на подготовительные курсы в Севастопольскую Академию хореографии: «Я захотела пойти в Академию хореографии, но в прошлом году у меня не получилось. В прошлом году у меня не получилось, потому что у меня не было растяжки».

НАТАЛЬЯ СУПИНА, мама участницы отбора на подготовительные курсы в Севастопольскую Академию хореографии: «Первая попытка поступать была в прошлом году, но мы были не готовы, потому что мы даже не готовились к этому. Год прошёл, в течение года мы занимались и хореографией, и растяжкой, что и то, и то очень сложно. Очень надеюсь, что в этом году поступит».

Подготовительные курсы – только небольшая ступень в карьере начинающих артистов балета. Однако, даже их успешное прохождение не гарантирует поступление в профильную Академию. Дети и их родители стараются приложить максимум усилий, чтобы пройти этот нелёгкий путь до конца. И кто знает, может когда-нибудь в Севастополе появится своя звезда мировой балетной сцены.

Николай Кузнецов, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»