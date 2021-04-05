В Севастополе проходит региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года»

В Севастополе в школе №58 прошёл второй тур регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». Цель такого состязания – найти талантливых учителей. В этом году в региональном этапе принимает участие 7 педагогов образовательных учреждений Севастополя. 5 апреля наша съёмочная группа побывала на уроке физики.

Звенит звонок. Напутственное слово от учителя и открытый урок по физике начинается. Тема сегодняшнего занятия – «Исследование зависимости угла отражения от угла падения». Физика – это сложный предмет, признаётся Марина Церкович, но главное – донести информацию понятно и просто, с использованием современных технологий, с которыми дети на одной волне.

МАРИНА ЦЕРКОВИЧ, учитель физики ГБОУ «СОШ №12»: «Стараюсь ребятам включать в урок и разнообразные дополнительные материалы, какие-то элементы, и фрагменты игровой деятельности или даже фрагменты фильмов и мультфильмов. Связь с жизнью использую».

Школьники с интересом наблюдают за своим учителем и охотно берутся за лабораторную работу. Ребята должны узнать о явлении света, научиться определять угол отражения и развить в себе экспериментальные умения.

МАРИЯ МАЗУРЕЦ, школьница: «Больше всего мне понравилась демонстрация опыта с помощью мультимедийных технологий».

Участвовать во Всероссийском конкурсе педагогов севастопольцы начали в 2014 году. В этом году принимали участие на школьном уровне более 70 учителей. Это педагоги русского языка и литературы, физики, истории, ОБЖ и начальных классов.

ИРИНА СТАРОДУБЦЕВА, заместитель директора по научно-методической работе Института развития образования: «Был заочный этап, который включал конкурсное испытание в интернет-ресурсе. Сейчас проходят очные этапы, которые включают 3 конкурсных испытания: урок, внеурочное мероприятие и мастер-класс. Мероприятия проходят традиционно в 58 школе. Все уроки проходят в незнакомом классе».

Победитель регионального этапа поедет отстаивать честь города в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Ростов-на Дону.

Яна Ветренюк, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»