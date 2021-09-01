В Севастополе пройдет молодежный патриотический форум

Фото: волонтёрыпобеды.рф | Архив за 2019 год

В октябре молодежь из южных регионов страны соберется в Севастополе на Окружной семинар патриотического воспитания. Планируется, что участие в форуме примет 263 человека, включая спикеров, экспертов и почетных гостей. Информация об этом размещена в системе госзакупок.

Участники должны проживать на территории Южного и Северо-Кавказского федерального округов и зарегистрироваться в АИС «Молодежь России». Для тех, кто пройдет отбор и приедет в Севастополь, будет организована образовательная программа и экскурсии по историческому центру города, по Балаклаве и в Музейном историко-мемориальном комплексе «35-я береговая батарея». Организатором форума, который должен пройти с 7 по 10 октября, является ГБУ «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя».