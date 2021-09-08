В Севастополе пройдут концерты «СимфоJazz братьев Ивановых»

Фото: ivanovbrothers.ru

12 и 13 сентября в 19:00 на территории Мемориального комплекса «Малахов курган» севастопольцев приглашают окунуться в атмосферу удивительной музыки и послушать композиции авторской концертной программы «СимфоJazz братьев Ивановых». Об этом сообщает пресс-служба Музея героической обороны и освобождения Севастополя.

«Братья Ивановы» – джазовый проект заслуженных артистов России Михаила Иванова и Андрея Иванова. Они работают в жанре, который подразумевает сплав различных направлений в музыке, слияние симфонической аранжировки с современной джазовой и роковой ритмикой. Дуэт представит севастопольской публике в оригинальной аранжировке произведения самых разнообразных жанров – от народной песни до классики и джаза.

На концерте прозвучат знаменитые «Барыня» и «Отдавали молоду». Кроме этого, можно будет услышать самбу и фокстрот, вальс и танго, сюиту «Барокко в джазе», а также знаменитые джазовые композиции – «I got the rhythm», «The man I love», «Summertime», «Road 66» и другие.

Вход на концерты платный.