В Севастополе проиндексируют размер пособия на погребение

В Севастополе будет проиндексирован размер пособия на погребение на 8,4%. Соответствующий проект постановления представил и.о. директора Департамента труда и социальной защиты населения Пётр Горбачёв на заседании Правительства в четверг, 3 марта.

ПЁТР ГОРБАЧЁВ, директора Департамента труда и социальной защиты населения Правительства Севастополя: «Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантийному перечню услуг по погребению умерших на территории Севастополя, устанавливается в размере 6905. Стоимость, согласно предоставляемому гарантированному перечню умерших, не имеющих супругов, близких родственников, законного представителя, устанавливается 6748 рублей».