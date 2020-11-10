В Севастополе произошла авария с машиной «скорой помощи» с пациентом

Фото: Скорая медицинская помощь Севастополя / «ВКонтакте»

В машину «скорой помощи», которая перевозила пациента, врезался водитель «Жигулей». По данным новостного портала ForPost, пострадали медики, а автомобиль отправился на долгий ремонт. ДТП произошло днём 9 ноября в районе кольца на пересечении ул. Горпищенко и Лабораторного шоссе.

Сообщается, что «скорая» ехала с включёнными проблесковыми маячками и мигалками по главной дороге. Со второстепенной дороги на эту же полосу движения выехал автомобиль ВАЗ 2107. Водитель «скорой помощи» пытался увернуться, но избежать удара не получилось – он пришёлся в боковую и переднюю двери. Обшивка прогнулась, сильно ударив фельдшера «скорой» по плечу.

Когда произошло ДТП, медработники везли пациента в состоянии средней степени тяжести в горбольницу №8.

«Мужчина плохо себя чувствовал и нуждался в медицинской помощи в условиях стационара. После аварии бригаду вместе с пациентом пересадили на другую машину, они продолжили госпитализацию», – отмечается в сообщении.

Итог аварии: разбита вся правая сторона автомобиля «скорой», предварительно размер ущерба оценили в сумму более 100 тысяч рублей. ДТП оформляет ГИБДД, после этого к вопросу подключат страховую компанию. Автомобиль отправят на СТО. Он не сможет выходить на линию более двух месяцев.

Администрация медучреждения просит водителей быть внимательными и пропускать машины «скорой помощи» – у них сейчас как никогда много работы. Дорога каждая минута, а водители могут помочь врачам, просто затормозив на несколько секунд.